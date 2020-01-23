Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, прокомментировал прокат короткой программы на чемпионате Европы. Россияне вышли на первое место, установив мировой рекорд — 82,34 балла.

«Несмотря на результат, нельзя сказать, что прокат был идеальным. Присутствовала некоторая зажатость, но мы довольны. Теперь все наши мысли о произвольной программе», — сказал Козловский, слова которого приводит «Чемпионат».

Фигуристы выступали под последним стартовым номером, однако на это, по мнению Козловского, вообще не стоит обращать внимание. Спортсмен отметил, что на трибунах присутствует много российских болельщиков, которые создают домашнюю атмосферу.

Напомним, российские пары заняли три лидирующие позиции. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин идут на втором месте, Евгения Тарасова и Владимир Морозов — на третьем.