Петербургский СКА на своей арене примет «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра будет проходить в Ледовом дворце сегодня, 23 января, и начнется в 19:30 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

Несмотря на поражение от ЦСКА, подопечные Алексея Кудашова сохранили за собой вторую строчку турнирной таблицы Западной конференции. После 50 матчей армейцы имеют в своем активе 69 очков. «Барыс» идет на третьем месте Восточной конференции, набрав 67 баллов в 50 встречах.

Победная серия «Барыса» составляет уже четыре матча: команда Андрея Скабелки оказалась сильнее «Локомотива», «Салавата Юлаева», «Металлурга» и «Йокерита». Армейцы в прошлом матче прервали серию из трех побед.