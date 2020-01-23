Российский стронгмен Михаил Кокляев намерен провести еще один боксерский поединок.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», спортсмен не стал вдаваться в подробности, но отметил, что вернётся в бокс, если залечит поврежденное плечо.

«Мои старшие товарищи, которые мне помогали готовиться к бою с Емельяненко, сказали, что историю с боксом нужно однозначно продолжать», — сказал Кокляев. Спортсмен не захотел уточнять, в каком формате пройдет поединок и кто будет соперником.

По словам Кокляева, он намерен сбросить вес до 125 килограммов.

Напомним, в 2019-м году Кокляев провел первый поединок по правилам бокса, его соперником стал Александр Емельяненко. Бой завершился уже в первом раунде, Михаил потерпел поражение нокаутом.