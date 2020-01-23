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  • 11:18,  23 января 2020
Теннис
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У Медведева пошла кровь из носа в матче второго круга Australian Open

У Медведева пошла кровь из носа в матче второго круга Australian Open
Даниил Медведев на турнире SPb Open. Фото: Nevasport/Валентин Егоршин.

Российскому теннисисту Даниилу Медведеву потребовался медицинский тайм-аут в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии. Он встречался с представителем Испании Педро Мартинесом-Портеро и одержал победу в трех сетах со счетом  7:5, 6:1, 6:3.

Спортсмены провели на корте более двух часов. Во втором сете у Медведева пошла кровь из носа, поэтому ему потребовалась пауза. На протяжении нескольких минут медики оказывали помощь россиянину, после чего он смог вернуться в игру и довести матч до победы.

Следующий соперник Медведева еще не определился, им станет победитель пары Хауме Мунар (Испания) – Алексей Попырин (Австралия).

Напомним, Australian Open продлится до 1 февраля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, в прошлогоднем финале обыгравший испанца Рафаэля Надаля. Общий призовой фонд турнира составляет 43 миллиона долларов.

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