В Граце (Австралия) продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. Открывать второй день соревнований будет ритмический танец, спортсмены выйдут на лёд в 14:00 по московскому времени.

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Первыми из россиян на льду появятся Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, они выступят в предпоследней разминке под 18-м номером.

Александра Степанова и Иван Букин будут представлять заключительную группу участников, им достался номер 25. Закрывать соревнования предстоит действующим чемпионам России Виктории Синициной и Никите Кацалапову, они покажут ритм-танец под последним, 27-м номером.

Напомним, главными соперниками россиян являются французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.