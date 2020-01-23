Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о трансферной политике красно-белых.

По словам Тедеско, он всегда открыто говорим с руководством «Спартака» об усилении, сейчас тренер доволен командой и качеством футболистов, однако скауты клуба продолжают присматриваться к потенциальным новичкам. Тедеско отметил, что скауты сравнивают потенциальных новых игроков с уже имеющихся в распоряжении «Спартака». Немец добавил, что у красно-белых есть футболисты на позицию центрального защитника, но нет высокого центрфорварда типа Артема Дзюбы.

«И мы ищем на поле другие решения, чтобы забивать голы», — сказал Тедеско, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, после 19 матчей команда Доменико Тедеско занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 22 очка и отставая от зоны еврокубков на 12 баллов.