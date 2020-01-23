Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын поделился мнением о критике национальной команды в соцсетях.

По словам Норицына, он не считает, что критика была абсолютно заслуженной. Тренер отметил, его удручает, что сборную России не пнул только ленивый, однако он уверен на 100%, что команда выйдет из этой ситуации. Норицын посоветовал биатлонисткам не читать социальные сети. Он также добавил, что они молодцы в этом плане. Тренер подчеркнул, что даже если не заходить в социальные сети вроде Instagram, все равно всплывают пуш-уведомления.

«Я посоветовал им вообще убрать соцсети на этот период», — сказал Норицын, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее Норицын высказался о приглашении Евгении Павловой с Кубка IBU на Кубок мира ради выступления в эстафетной гонке.