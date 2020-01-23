Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка сына против Тони Фергюсона.

По словам Нурмагомедова-старшего, ему важно не стал ли сильнее Фергюсон, а тот факт, что Хабиб никогда не был слабее американца. Абдулманап Нурмагомедов отметил, что Хабиб никогда не пропускал столько ударов, он мощнее своего будущего соперника, он более атакующий и доминирующий боец.

«Думаю, мы закатаем Фергюсона. Но нельзя сказать, что Тони сдал за эти годы. В этом случае он бы проиграл, а такого не было», – сказал Нурмагомедов-старший, слова которого приводит «Чемпионат».

Отметим, следующий поединок Хабиба Нурмагомедова пройдет против американца Тони Фергюсона. Бой состоится в Нью-Йорке 18 апреля 2020 года. На сегодняшний день 31-летний россиянин провёл 28 боёв в MMA, не потерпев ни одного поражения, Фергюсон в 28 встречах потерпел три поражения и одержал 25 побед.