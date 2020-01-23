Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско» прокомментировал переход Солтмурада Бакаева в казанский «Рубин».

По словам Тедеско, Солтмурад Бакаев был в его планах. Немец отметил, что он с Цорном встречался с Солтмурадом и Зелимханом Бакаевыми и сказали, что видят Солтмурада в «Спартаке», а также объяснили, как именно хотят его использовать. Тедеско добавил, что главное для молодого игрока — это то, что он услышал от менеджера и тренера то, как его могут использовать. Кроме того, Бакаеву-младшему дали шанс сыграть в чемпионате России, хотя в его возрасте это непросто.

«Поэтому уход Солтмурада стал для меня большим сюрпризом. Клуб и его система — самое важное. Руководство «Спартака» сделало все возможное, чтобы оставить его здесь. Но Солтмурад сам решил уйти, и нам остается только принять это», — сказал Тедеско, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, полузащитник Солтмурад Бакаев перешел из московского «Спартака» в казанский «Рубин». Об этом сам футболист сообщил на своей новой странице в Instagram.

Отметим, Солтмурад Бакаев является воспитанником московского «Спартака».