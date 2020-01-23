Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал, когда может состояться следующий поединок его клиента после боя с Тони Фергюсоном.

По словам менеджера, не исключено, что следующий бой Хабиб проведет летом, так как месяц Рамадан заканчивается в конце мая. Потом у бойца будет еще месяц на восстановление, и можно попробовать в конце лета провести еще один бой.

«Зависит от обстановки и расстановки сил в легком весе», — сказал Ризван Магомедов, слова которого приводит «Матч ТВ».

Отметим, следующий поединок Хабиба Нурмагомедова пройдет против американца Тони Фергюсона. Бой состоится в Нью-Йорке 18 апреля 2020 года. На сегодняшний день 31-летний россиянин провёл 28 боёв в MMA, не потерпев ни одного поражения, Фергюсон в 28 встречах потерпел три поражения и одержал 25 побед.