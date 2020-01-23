В матче второго круга Australian Open российская теннисистка Анна Блинкова потерпела поражение в трех сетах от представительницы Казахстана Зарины Дияс.

Счет по сетам — 6:4, 3:6, 4:6. Встреча продолжалась два часа и девять минут. За это время Блинкова совершила три подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 14. Ее соперница провела два эйса, три раза ошиблась на подаче и реализовала девять брейков из 19 возможных.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии казахстанской теннисистке предстоит встретиться с представительницей Нидерландов Кики Бертенс, которая в двух сетах одержала победу над спортсменкой из Австралии Ариной Родиновой — 6:3, 7:5.

Кроме того, Зарине Дияс предстоит матч в парном разряде. В дуэте с Еленой Рыбакиной она сыграет против Ализе Корне и Фионы Ферро.