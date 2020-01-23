Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно лишило Московскую лабораторию аккредитации. Насколько серьёзна данная санкция и какие проблемы она сулит России — разбирается Nevasport.

Причина решения WADA очевидна: лаборатория лишена аккредитации на основании выявленных ранее манипуляций, которые повлекли за собой отстранение всего российского спорта. Говорить, что WADA огорошило нас своим решением, неправильно — оно было предсказуемо и даже ожидаемо. После вердикта, вынесенного 9 декабря, закрытие лаборатории стало лишь вопросом времени. Но организация закрыта не насовсем: пока что она не сможет проверять пробы на время дисциплинарного разбирательства.

Стоит принять во внимание, что Московская лаборатория и ранее была у WADA на плохом счету. В 2015-м она была лишена аккредитации, но в мае 2016-го в ней разрешили проводить анализы крови. Работать с мочой там давно запрещено, так как манипуляции с ней провернуть куда проще.

Ещё один важный момент: наличие действующей лаборатории не является необходимым условием для участия российских спортсменов в международных соревнованиях. По факту, организация нужна только нам самим с двумя целями: экономия средств на анализе проб и возможность принимать международные турниры. Если санкции WADA относительно отстранения вступят в силу, второй пункт отпадет сам собой.

Останется финансовый вопрос, и он — самый болезненный для России. Лаборатория функционирует самостоятельно и находится вне ведомства РУСАДА, однако позволяет агентству проверять пробы, не вывозя их за границу. Теперь для анализа крови, взятой у российских спортсменов, придется обращаться за помощью к иностранным лабораториям, что повлечет за собой серьёзные финансовые потери.

Так как WADA запретило Московской лаборатории брать кровь даже на биологический паспорт, более тысячи образцов за год нужно будет доставлять в страну, с которой договорится РУСАДА. Транспортировка крови — недешевый процесс, так как должны соблюдаться особые условия: срок хранения, определенный температурный режим и т.д.

«Вероятно, что со всеми издержками доставка и анализ даже одной пробы могут обойтись в сумму до тысячи долларов. Умножьте это на тысячу проб — и получится очень солидная цифра», — оценила серьёзность ситуации замглавы РУСАДА Маргарита Пахноцкая. Сейчас агентство ломает голову, где взять деньги — ведь годовой бюджет уже утвержден, и лишнему миллиону долларов в нем взяться негде.