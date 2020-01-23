В матче второго круга Australian Open российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в трех сетах над представителем Японии Юити Сугитой.

Счет по сетам — 6:2, 6:3, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась один час и 54 минуты. За это время Рублев совершил 21 подачу навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 12. Его соперник провел три эйса, три раза ошибся на подаче и не реализовал ни одного брейка.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Андрею Рублеву предстоит встретиться с победителем матча между бельгийцем Давидом Гоффеном и французом Пьер-Югом Эрбером.

Ранее Рублев в паре с белорусом Андреем Василевским потерпел поражение в двух сетах от представителей Австралии Макса Перселла и Люка Сэвилла в парном турнире Открытого чемпионата Австралии.

Отметим, Рублев выиграл два последних турнира АТР подряд. В финале турнира в Аделаиде россиянин победил южноафриканца Ллойда Джорджа Харриса, а в Дохе 16-я ракетка мира справился с французом Корентном Муте.