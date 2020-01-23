Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Милош Йойич может стать игроком казанского «Рубина»

Об этом сообщает Betting Insider со ссылкой на собственный источник, знакомый с ходом переговоров. По информации источника, сербский хавбек, принадлежащий турецкому «Истанбулу» – одно из возможных усилений казанского клуба.

Отметим, Йойич провел в составе «Боруссии» два года, сыграв в 20 встречах немецкой Бундеслиги, забив четыре мяча и отдав одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что полузащитник Солтмурад Бакаев перешел из московского «Спартака» в казанский «Рубин». Кроме того, состав команды Леонида Слуцкого пополнили Дарко Йевтич из «Леха», Иван Игнатьев из «Краснодара», Денис Макаров из «Нефтехимика» и Илья Самошников из «Торпедо».