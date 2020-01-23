Главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн выразил беспокойство состоянием бойца ММА Александра Емельяненко.

По словам Брюна, пьянство с физическими нагрузками заканчивается смертью, причем неожиданной. Глава Минздрава сравнил такую смерть со смерью героя «Мастера и Маргариты» Воланда.

Он отметил, что в Минздраве не в первый раз слышат о Емельяненко, и Брюн готов через СМИ обратиться к юойцу, чтобы он связался с министерством, и ему помогли избавиться от этих проблем.

«Это целая технология: лечение, реабилитация», – сказал Брюн, слова которого приводит «Рейтингу Букмекеров».

Ранее сообщалось, что суд Анапы арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за пьяный дебош в поселке Супсех, где тот готовился к поединку против Магомеда Исмаилова.