Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов поделился мнением о бое Конора Макгрегора и Дональда Серроне.

«Разве вы не подозреваете? Все вы понимаете, еще и лучше, чем я. Это не бой, это — муляж!» — заявил Нурмагомедов-старший, слова которого приводит «Чемпионат».

По его словам, раньше Серроне дрался иначе, а это не было похоже на бой. Отец Хабиба заявил, что UFC надо было вернуть Конора и сделать это за счет победы. Абдулманап Нрумагомедов считает, что чемпион соглашается на реванш, когда соперник дает ему тяжелый бой или выигрывает, а в поединке Конора и Хабиба не было даже пяти раундов, когда судьи определяли победителя.

Напомним, в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В главном поединке вечера встречались ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне. Бой продлился всего 40 секунд и завершился победой Макгрегора.

Для Конора эта победа стала первой с ноября 2016 года, когда он завоевал титул в легком весе, одолев Эдди Альвареса. Ирландец вышел в октагон впервые после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018-го года.