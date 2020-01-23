В матче второго круга Australian Open российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу в двух сетах над представительницей США Тейлор Таунсенд.

Счет по сетам — 7:5, 7:6 (7:1). Встреча продолжалась два часа и восемь минут. За это время Павлюченкова совершила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из 14. Ее соперница не провела ни одного эйса, три раза ошиблась на подаче и реализовала два брейка из семи возможных.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Анастасии Павлюченковой предстоит встретиться с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой, которая в двух сетах одержала победу над представительницей Германии Лаурой Зигемунд — 6:3, 6:3.

Ранее на турнире в Аделаиде Павлюченкова уступила во втором раунде австралийке Эшли Барти.