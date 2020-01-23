В австрийском Граце продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. Первый комплект медалей разыграют мужчины, они выйдут на лёд сегодня, 23 января, в 20:30 по московскому времени.

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Напомним, после короткой программы на первом месте идет представитель Чехии Михал Бржезина. Вторую строчку занимает россиянин Дмитрий Алиев. Замыкает тройку лидеров еще один российский фигурист Артур Даниелян, для которого данный чемпионат является дебютным.

Также Россию представляет Александр Самарин. В короткой программе он выступил неудачно, оставшись без каскада из-за ошибок на прыжках, он идет лишь на 13-м месте. Примечательно, что француз Кевин Эймоз, который считался одним из фаворитов, не попал в произвольную программу.