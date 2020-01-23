Защитник «Зенита» Алекс Ренфро поделился ожиданиями от матча против греческого «Олимпиакоса»

По словам Ренфро, «Зениту» нелегко в таком графике, но у всех команд Евролиги напряженный календарь, и нужн привыкать к этому. Баскетболист считает, что у петербуржцев неплохие шансы обыграть греческий «Олимпиакос» и продолжить бороться за место в плей-офф.

«Отрыв пока не такой катастрофический», — сказал Ренфро, слова которого приводят «Известия».

Отметим, петербургский «Зенит» в домашнем матче встретится с «Олимпиакосом» в рамках 21-го тура Евролиги. Игра состоится на паркете «Сибур-Арены» сегодня, 23 января, и начнется в 20:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

«Зенит» и «Олимпиакос» уже встречались в рамках первого круга турнира, тогда победа осталась за подопечными Джоана Плазы.