Норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился мнением по поводу соперничества с Мартеном Фуркадом. Француз вышел в лидеры общего зачета Кубка мира, в то время как Бё пропускал январские этапы из-за рождения ребёнка.

По словам Йоханнеса, победы Фуркада вынудили его выйти на вечернюю тренировку. «Мне нравится наше соперничество. В общем зачёте он очень сильно оторвался. Это неприятно», — заявил Бё, слова которого приводит NRK.

Норвежец выразил сожаление, что не мог соперничать с Фуркадом, когда тот выступал так хорошо.

Напомним, в отсутствие Бё француз стал победителем четырех гонок, что позволило ему возглавить общий зачет. На данный момент он опережает Йоханнеса на 133 очка.

Сегодня, 23 января, в Поклюке состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км.