Вторая часть сезона еще не успела начаться, а новый скандал с участием «Зенита» уже подоспел. И снова в центре внимания Кокорин, только на сей раз нападающий выступает в виде жертвы: боссы сине-бело-голубых обращаются с ним как с собственностью, попросту не уведомляя, что ближайшие пять месяцев он проведет в другой части страны и будет играть за клуб из противоположного конца таблицы РПЛ.

Любая сделка между «Зенитом» и «Сочи» — это как переложить монету из одного кармана в другой. Или как отдать машинку на сохранение младшему брату. Такими трансферами недовольны все, а теперь даже главный тренер «Зенита» Сергей Семак, у которого эту самую машинку отобрали и передарили Владимиру Федотову. Семак, как человек честных правил, взял и высказал свое мнение журналистам после первого матча «Зенита» на сборе в Катаре. Рассказал, что Кокорин расстроен, и вообще-то он футболисту доверяет.

Кокорин вышел на игру с «Аль-Увайнахом» в основе и с капитанской повязкой, хотя по идее должен был в это время собирать чемодан на самолет в Сочи. Выглядел этот перфоманс как протест тренера, у которого отнимают нужного футболиста, ничего не спросив. Кокорин оформил хет-трик, как бы доказывая, что он еще пригодится и в Петербурге. Да, катарская команда откровенно слабая, но почему-то от Исламхана, который сейчас в «Зените» на просмотре, мы такой результативности не дождались. Кокорин все еще крут, и он точно не для «Сочи».

Семаку же, пошедшему на принцип, теперь нужно решить: стоять на своем до конца или отпустить ситуацию. Повлиять на договоренность двух миллиардеров, управляющих «Зенитом» и «Сочи», он вряд ли сможет, но сделать так, чтобы больше такого не повторилось, — вполне. Контракт тренера с «Зенитом» истекает 30 июня 2020 года — Семак вполне может спокойно завоевать чемпионство и уйти покорять новые высоты. ЦСКА, сборная России, даже клуб в Европе — такие варианты исключать нельзя. Условный путь Слуцкого для наставника «Зенита» может стать актуальным.

Если же Семак не захочет уходить из команды, которая стала ему родной несмотря на отвратительное поведение руководства, истекающий контракт снова играет ему на руку. Наученный опытом тренер в ходе переговоров сможет включить туда пункт о запрете таких выкидонов со стороны вышестоящих органов. Если «Зенит» от такого пункта откажется, о чем дальше можно говорить?

Нет сомнений в том, что прямо сейчас Сергей Богданович из «Зенита» не уйдет. Выгонять его не станут даже несмотря на отчасти дерзкое поведение, а покидать команду в момент, когда второе чемпионство подряд фактически добыто, — просто нелогично. Сначала нужно завоевать второе золото, снять с этого все сливки в виде премиальных и любви общественности, а затем думать, стоит ли продолжать работу там, где у тебя забирают футболистов.