Тренер Марина Зуева, под руководством которой работают Евгения Тарасова и Владимир Морозов, оценила выступление своих подопечных в короткой программе на чемпионате Европы. Спортсмены идут на третьем месте, они допустили грубую ошибку при исполнении поддержки.

Фигуристы прибыли в Грац из США, но Зуева отметила, что ошибка не была связана с акклиматизацией. «На мой взгляд, они потеряли контроль, вдохновенно начали программу, но дальше не получилось – над этим надо работать», — сказала тренер, слова которой приводит ТАСС.

Напомним, по итогам короткой программы все лидерские позиции занимают россияне. На первом месте идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, установившие мировой рекорд, на втором — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.