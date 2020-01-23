Российская биатлонистка Виктория Сливко поблагодарила тренера Андрея Падина за индивидуальный подход.

«В этом сезоне я полюбила тренироваться одна. Спасибо, тренер Андрей Падин. Я желаю каждому спортсмену найти своего тренера», — написала спортсменка на своей странице в «Инстаграме». Сливко подчеркнула, что важно найти тренера, с которым будешь на одной волне. Она также отметила, что каждый должен полностью отдаваться своему делу.

Напомним, в прошлом году Падин работал с резервной женской командой, в состав которой входила Сливко. По окончании сезона специалист был уволен, что повлекло за собой недовольство многих спортсменов. Сейчас Падин является тренером основной сборной Белоруссии.