Российский теннисист Даниил Медведев намерен пожертвовать денежные средства на тушение лесных пожаров в Австралии. В матче второго круга Australian Open он встречался с испанцем Педро Мартинесом-Портеро и выполнил 19 эйсов.

«Мы хотим выполнять по 50 эйсов за матч. Надеюсь, турнир получится долгим для меня. Тогда я смогу выполнить гораздо больше эйсов, чтобы помочь пострадавшим от лесных пожаров», — заявил россиянин, слова которого приводит официальный сайт турнира.

Напомним, многие теннисисты выразили готовность перечислять средства для жертв лесных пожаров за каждый выполненный эйс. Таким образом собрано уже около 5,5 миллионов долларов.

Australian Open продлится до 1 февраля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, в прошлогоднем финале обыгравший испанца Рафаэля Надаля. Общий призовой фонд турнира составляет 43 миллиона долларов.