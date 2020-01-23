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  • 15:56,  23 января 2020
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Хачанов пробился в 3-й круг Australian Open, матч с Имером длился 4,5 часа

Карен Хачанов. Фото: Ирина Красько/Nevasport
Карен Хачанов. Фото: Ирина Красько/Nevasport

Российский теннисист Карен Хачанов пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Он встречался с представителем Швеции Микаэлем Имером и одержал победу в пяти сетах со счетом 6:2, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6 (10:8).

Продолжительность противостояния составила 4 часа 36 минут. За это время Хачанов записал на свой счет шесть подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал10 брейк-пойнтов из 24. Его соперник сделал четыре эйса, один раз ошибся на подаче и сделал 10 брейков.

В третьем круге Хачанов встретится с австралийцем Ником Кирьосом, выбившим из борьбы француза Жиля Симона.

Напомним, Australian Open продлится до 1 февраля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, в прошлогоднем финале обыгравший испанца Рафаэля Надаля. Общий призовой фонд турнира составляет 43 миллиона долларов.

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