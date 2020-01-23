Российский голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов рассказал о взаимоотношениях с партнером по команде Евгением Кузнецовым.

По словам хоккеиста, спортсмены много общаются и вместе ездят на игры. «Самое смешное было, когда я спросил, где подстричься. Он такой: «Сейчас тебя запишу туда, где собак стригут». У нас каждый день какие-то приколы», — цитирует Самсонова Sport24.

Напомним, ранее Самсонов повторив клубный рекорд «Вашингтона», который держался на протяжении 35 лет: голкипер продлил свою победную серию до восьми матчей. При формировании статистики НХЛ рассматривала лишь те матчи, которые Самсонов начал в стартовом составе.

Он стал самым успешным голкипером-новичком в истории «Вашингтона», одержав десять побед в 12 играх.