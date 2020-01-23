Сборная России по хоккею завоевала золотые медали юношеских Олимпийских игр в Лозанне. В финале наша команда уверенно победила сборную США со счетом 4:0, заставив задуматься, а не этим ли хоккеистам предстоит выступать за главную команду на крупнейших соревнованиях лет через десять?

Россияне оказались на голову сильнее всех соперников, с которыми им пришлось встретиться на турнире: за четыре встречи наша команда забросила 29 шайб и пропустила три. Канадцы получили от ребят шесть голов, датчане — девять, а финны — десять. На фоне таких цифр поражение сборной США в финале уже не кажется таким крупным.

В отличие от главной команды, в сборной 2004 года рождения базовый клуб не СКА или ЦСКА, а ярославский «Локомотив». Лучший бомбардир россиян Матвей Мичков как раз играет за юношескую команду железнодорожников. На ЮОИ он набрал 14 (9+5) очков за четыре игры и установил рекорд этого пока молодого турнира. Говоря о Мичкове, нельзя не упомянуть тот факт, что в свои 15 лет он уделывает Александра Овечкина: Ови в том же возрасте забил 41 гол в 32 матчах Открытого чемпионата Москвы (1,2 гола за матч). Неплохо, но у Мичкова 36 шайб за 15 матчей в том же турнире (2,4 гола за матч).

Ворота сборной России в большинстве матчей защищал представитель магнитогорского «Металлурга» Сергей Иванов, на его долю и пришлись три пропущенные шайбы, однако этот факт заслуг голкипера не умаляет. Во встрече с Данией его подменял Сергей Мурашов из «Локомотива», сумевший отстоять на ноль.

Если говорить о представителях армейских клубов в юношеской сборной, то их там всего два, и оба — из московского ЦСКА. Это защитники Артем Барабоша и Артем Дуда. Последний, кстати, принял участие в третьей шайбе в ворота сборной США в финале.

Сейчас хоккеистам всего по 15-16 лет, и невозможно прогнозировать, как сложится их спортивная карьера через семь-десять лет. Потенциала и таланта у них больше, чем у большинства тех, кто сейчас выступает в КХЛ, но задержатся ли они в нашей лиге, если продолжат прогрессировать? Это поколение не только хоккеистов, но и других спортсменов, изначально нацелено на запад, и есть шанс, что уже через три-четыре года за игрой кого-то из них мы сможем наблюдать в НХЛ.

Возникает вопрос, насколько это справедливо? КХЛ можно назвать одной из самых сильных лиг в Европе, но молодые игроки рассматривают ее максимум как трамплин для отъезда в США. А после подписания контракта с командой НХЛ хоккеист крайне редко играет в сборной из-за обязательств перед клубом. Может, в этом ответ, почему юноши выступает на международной арене увереннее взрослых? Потому что в главной команде собраны не сильнейшие? А когда сильнейшие юноши вырастут и уедут, они точно так же потеряют возможность представлять свою страну.