Известный блогер Василий Уткин прокомментировал аренду нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».

«Ситуация с Кокориным не изменилась», «Зенит» подтверждает, что решение по Кокорину в силе», — написал Уткин у себя в телеграм-канале. По его мнению, аренда должна подразумевать согласие трёх сторон — в том числе и самого футболиста.

Уткин подчеркнул, что Кокорин не соглашался на аренду в «Сочи», а его агенты не принимали участие в диалоге.

«В этой связи что меня действительно удивляет, так это то, почему представители Кокорина сами до сих пор не инициировали процесс расторжения контракта. Вам что не ясно-то, красавцы?» — написал Уткин.

Напомним, на данный момент Кокорин находится в расположении «Зенита». Он завершит с командой первый сбор в Катаре, после чего присоединится к «Сочи».