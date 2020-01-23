В продажу поступили билеты на российский этап международной гоночной серии DTM, который будет проходить на трассе комплекса «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом.

Гоночный уик-энд продлится с 29 по 31 мая 2020 года, приобрести билеты можно уже сейчас.

Как сообщают организаторы, этап одной из самых популярных и зрелищных гоночных серий мира станет первой международной. Зрители увидят болиды Audi, BMW и Aston Martin, а также автомобили женской международной серии W Series.

В период ранних продаж, который продлится до 29 февраля, самый дешевый билет на мероприятие можно будет приобрести за 390 рублей. Для болельщиков доступны несколько категорий билетов.

Обладатели субботних билетов и билетов на уикенд независимо от категории смогут посетить субботний концерт на территории Комплекса «Игора Драйв». В субботу и воскресенье пройдут автограф-сессии гонщиков, прогулки для зрителей по пит-лейн, а в паддоке, который открыт для всех болельщиков, гости смогут увидеть подготовку мощных болидов к соревнованиям.