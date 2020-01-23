Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев запретил игрокам команды здороваться за руку в связи с эпидемией гриппа.

Как сообщает Pro Sport Story, Евсеев организовал экстренное собрание коллектива, на котором ввел новое правило. По мнению тренера, это поможет остановиться распространение заболевания. Несколько игроков «Уфы» на данный момент уже помещены в карантин.

На данный момент команда проводит тренировочный сбор на Кипре. В первом после зимнего перерыва матче «Уфа» на выезде встретится с «Краснодаром», игра состоится 1 марта. Пока что эпидемия не ставит проведение встречи под угрозу.

Напомним, после 19 туров «Уфа» идет на седьмом месте турнирной таблицы, имея в своем активе 25 очков. Подопечные Евсеева одержали шесть побед, потерпели шесть поражений и семь раз сыграли вничью.