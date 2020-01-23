На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Граце (Австрия), стартовал ритмический танец. Фигуристы вышли на лёд в 14:00 по московскому времени.

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Сильнейшие дуэты вступят в борьбу во второй части соревнований. Первыми из россиян ритмический танец представят Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, они будут открывать предпоследнюю разминку и выступят под 18-м номером.

Александра Степанова и Иван Букин будут представить заключительную разминку, им достался 25-й номер. Закрывать ритм-танец будут действующие чемпионы России Виктория Синицина и Никита Кацалапов.