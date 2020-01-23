Российский сноубордист Никита Автанеев дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

Федерация сноуборда России отстранила спортсмена на основании решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Как сообщает на официальном сайте РУСАДА, Автанеев нарушил п. 2.4 правил. Нарушение касается доступности сноубордиста для тестирования во внесоревновательный период.

Напомним, Автанеев является обладателем золотой медали Универсиады 2019 года в хаф-пайпе. На данный момент спортсмену 24 года, победа на Универсиаде является его самым большим достижением в карьере. Помимо хаф-пайпа, Автанеев также выступает в слоупстайле.

В 2014-м году Никита принимал участие в Олимпийских играх в Сочи, где занял 25-е место. Спустя год он стал 38-м на чемпионате мира.