Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг утверждает, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин заранее знал о предстоящей аренде.

«То, что Кокорин узнал об аренде в Сочи из СМИ — полная ерунда, он всё знал заранее. Мы с Сашей давно хорошо знакомы, и по аренде мы общались с ним напрямую, в последний момент что-то изменилось», — заявил Ротенберг, слова которого приводит РИА Новости.

Напомним, на данный момент Кокорин находится в расположении «Зенита». Он завершит с командой тренировочной сбор в Катаре, после чего присоединится к «Сочи». Сам игрок не хочет покидать стан «сине-бело-голубых»: он обращался к гендиректору клуба Александру Медведеву с просьбой оставить его в команде. Недоволен арендой и главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Специалист дал понять, что не может повлиять на сложившуюся ситуацию.