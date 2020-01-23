Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев ответил на вопрос, вовремя ли СБР платит зарплату.

«Ну… Платят. Про это тоже не хочу говорить. Тренироваться надо. И выступать. Делать то, что от нас зависит», — заявил тренер, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, на данный момент сборная России находится в Поклюке (Словения), где стартует шестой этап Кубка мира. Сегодня, 23 января, состоится мужская индивидуальная гонка, в ней примут участие шесть российских биатлонистов: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов и Кирилл Стрельцов, который заменил Карима Халили.

Соревнования в Поклюке станут заключительными перед чемпионатом мира, который будет проходить в итальянском Антхольце в феврале.