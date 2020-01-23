Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением о причинах неудач сборной России на этапах Кубка мира.

«Почему после первого же этапа убрали Халили? Знаете, это вопрос немного не ко мне. Кого брать решает ваш питерский мошенник Драчев. Если бы работала моя команда, у меня бы и эти бежали. У нас тоже звезд не было, но мы были профессионалами и знали, как подвести команду к главному старту сезона. Что касается Халили, мне очень понравился этот пацан, но я уверен, что все просчеты в летней подготовке», — заявил Тихонов в разговоре с корреспондентом Nevasport.

«Я в начале сезона сказал, что максимум их хватит на два этапа Кубка мира, и не ошибся. Летом скоростно-силовой работы было вполнено недостаточно. Восстанавливаться не умеют, потому что толку не хватает у тренеров хотя бы между этапами Кубка мира провести хоть какое-то восстановление. Думаю, что у них ума не хватит подвести команду в нормальном состоянии к чемпионату мира. Я там сам буду в Италии, посмотрю», — резюмировал экс-глава СБР.

Отметим, шестой этап Кубка мира по биатлону в Поклюке будет проходить в период с 23 по 26 января.