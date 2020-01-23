Норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился эмоциями от рождения сына.

«Ребенок – большая ответственность, ему нужно уделять 100 процентов времени. Но появление малыша лучше любого золота», — сказал спортсмен, слова которого приводит VG. Йоханнес подчеркнул, что он и его девушка очень счастливы стать родителями.

Малышу дали имя Густав. По словам Бё, в семье возникли небольшие споры по поводу того, как назвать сына.

«В итоге мы сошлись на этом. Никто в нашей семье ранее не носил это имя», – рассказал Йоханнес.

Напомним, из-за рождения первенца Бё пропустил два этапа Кубка мира в Германии — в Оберхофе и в Рупольдинге. В его отсутствие лидером общего зачета стал француз Мартен Фуркад.