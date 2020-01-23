Главный тренер «Зенита» Сергей Семак продлит контракт с клубом.

Как сообщает журналист Василий Конов у себя в телеграм-канале, решение уже принято. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Семак может покинуть клуб из-за разногласий по вопросу аренды нападающего Александра Кокорина.

Форвард проведет оставшуюся часть сезона в «Сочи». Сам Кокорин хотел бы остаться в «Зените», аналогичную позицию выразил и Семак. Однако гендиректор клуба Александр Медведев заявил, что аренда Кокорина состоится.

Напомним, под руководством Семака «Зенит» стал чемпионом России в сезоне-2018/19. На данный момент петербуржцы уверенно возглавляют турнирную таблицу, имея в своем активе 45 очков после 19 туров. Сейчас «Зенит» находится на предсезонном сборе в Катаре.