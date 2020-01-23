Российский фигурист Максим Ковтун поделился мнением о выступлении Артура Даниеляна в короткой программе чемпионата Европы в Австрии.

«Я очень горжусь тем, что у моего тренера (Елены Буяновой — прим. Nevasport) появился такой достойный спортсмен, сейчас выступающий уже на взрослом уровне. Я считаю, что для дебютанта это было очень сильное выступление, которое придаст ему уверенности. Желаю, чтобы на него не давил груз ответственности, когда сразу хочется медаль. Знаю такие ощущения, они зачастую подводят. Хотелось бы ему пожелать спокойствия в произвольной программе, сделать хороший, спокойный тренировочный прокат. Этого будет более чем достаточно для дебюта», — сказал Ковтун в разговоре с корреспондентом Nevasport.

Отметим, Артур Даниелян занял третье место в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце, его результат 84,63 балла. Первое место после короткой программы занимает чешский фигурист Михал Бжезина, он набрал 89,77 балла.