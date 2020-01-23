Футбольный клуб «Сочи» пошутил над ситуацией вокруг перехода нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Сборы-2020. День одиннадцатый. Первый сбор подходит к концу. P. S. Саша К. передает всем привет», — такое сообщение оставила пресс-служба «Сочи» в «сториз» Instagram.

Отметим, возможно, под «Сашей К.» сочинцы имели в виду армянского нападающего Александра Карапетяна.

Ранее стало известно, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин на правах аренды перешел в «Сочи». Об этом сообщает официальный сайт сочинцев. Отмечается, что футболист будет играть за команду Владимира Федотова до конца сезона-2019/2020.

Однако позже Кокорин вышел в основе и с капитанской повязкой в матче «Зенита» против катарского «Аль-Увайнаха». Более того, нападающий оформил хет-трик и отдал результативную передачу.

Сообщалось, что Александр Кокорин не хочет уходить в стан аутсайдера РПЛ и планирует поговорить с руководством об отмене аренды.