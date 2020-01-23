Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал заявление владельца «Сочи» Бориса Ротенберга об аренде футболиста. Ротенберг сообщил, что Кокорин заранее знал, что продолжит сезон в «Сочи».

«У нас абсолютно понятная история – Саша узнал от журналистов, что он куда-то переходит. Это было понятно и вчера, и позавчера. Он никуда не собирается уходить», — заявил Логинов, слова которого приводит «Чемпионат».

Отчим игрока отметил, что пока неизвестно, могут ли Кокорина заставить уйти из «Зенита» без его желания. Футболист пока и сам не понимает, что ждет его в ближайшем будущем, добавил Логинов.

Напомним, на данный момент Кокорин находится в расположении «Зенита». Он должен завершить с командой тренировочный сбор в Катаре, после чего присоединиться к «Сочи».