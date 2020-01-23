В рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке стартовала мужская индивидуальная гонка.

Прямую трансляцию соревнований можно увидеть здесь.

Спортсмены преодолеют дистанцию 20 километров с двумя огневыми рубежами. За каждый промах к личному времени участника будет добавляться одна минута, штрафные круги в данной дисциплине не предусмотрены.

В первой стартовой группе стартуют три российских биатлониста: Александр Логинов уйдет в гонку под третьим номером, под седьмым номером стартует Матвей Елисеев, а Евгению Гараничеву достался 23-й номер.

Затем на дистанцию выйдут Никита Поршнев (45-й) и Эдуард Латыпов (65-й). Последним из россиян гонку начнет дебютант Кубка мира Кирилл Стрельцов (89-й).