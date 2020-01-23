Российская легкоатлетка, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказала свое мнение о смене гражданства и выступлении за другую страну.

В интервью ютуб-каналу «Нелегкая атлетика» Ласицкене заявила, что ее позиция по смене гражданства однозначна. «О выступлении за другую страну я не думала и не буду думать. Я россиянка, хочу выступать за свою страну, хочу жить здесь, процветать в этой стране», — сказала спортсменка.

По словам Ласицкене, у нее есть мысли о суде с ВФЛА, поскольку действия работников организации влияют на ее имидж, а также на ее моральное и финансовое состояние. Ласицкене отметила, что хочет не только попасть на Олимпиаду, а нормально выступать и в зимнем, и в летнем сезоне. «Я хочу защитить свой титул чемпионки мира в помещениях. Я могу и должна это делать, но из-за бездействия федерации я сижу без ничего», — сказала Ласицкене.

Напомним, из-за расследования дела Данила Лысенко World Athletics рекомендовало приостановить выдачу разрешений на выступления российских спортсменов на соревнованиях в нейтральном статусе.