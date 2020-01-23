Российская прыгунья в высоту, трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене рассказала о том, собирается ли уходить в декретный отпуск во время спортивной карьеры.

В интервью ютуб-каналу «Нелегкая атлетика» Мария Ласицкене рассказала, что вполне возможно ее спортивная карьера продлится до Олимпиады-2024.

«У меня уже есть мысли о декрете – правда, четких дат нет. Но выступать мне хочется, и это возможно – мы видим это по другим спортсменкам», — сказала Ласицкене. Спортсменка отметила, что не знает, в каком статусе она будет выступать, поскольку ситуация с ВФЛА может затянуться и до 2024 года, однако у нее есть желание выступать как можно дольше.

Напомним, сейчас из-за решения World Athletics российским спортсменам не выдаются разрешения на выступления на соревнованиях в нейтральном статусе.