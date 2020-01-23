Российский фигурист Максим Ковтун поделился мнением о выступлении Александра Самарина в короткой программе на чемпионате Европы в Австрии.

«Современное фигурное катание — это рулетка, и всякое может случиться. У Самарина очень высокая техническая сложность программ, судьи уже его знают, второй оценкой не будут обижать. Тут уже зависит все от Саши. Но, конечно, после такой короткой программы ему будет крайне сложно выбраться в лидеры. Ребята все нацелены на борьбу, никто не будет отдавать своего. Тут Саше нужно сделать свою работу, и уже будь что будет. Главное ему перебороть себя. Думаю, Самарину будет чуть проще выступать в произвольной программе после неудачного выступления в короткой, потому что ему уже, наверное, нечего терять. Желаю ему, чтобы он реализовал себя в произвольной по максимуму и добился самых высоких результатов», — сказал Ковтун в разговоре с корреспондентом Nevasport.

Напомним, в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию Александр Самарин допустил падение на четверном тулупе, а также не смог исполнить второй прыжок в каскаде, заняв 13-е место.