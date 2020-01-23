Российский биатлонист Кирилл Стрельцов рассказал о своих впечатлениях от дебюта в сборной на Кубке мира по биатлону в Поклюке.

Слова Стрельцова прозвучали в эфире телеканала «Матч ТВ». «Выступал на Кубке IBU вроде ровно, успел восстановиться – есть желание бежать дальше», — сказал биатлонист, отметив, что в Поклюке он бегал по юниорам, а сейчас круг стал тяжелее.

Девушка Стрельцова, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова думала, что он заранее подтянется на Кубок мира. Общения у спортсменов, по признанию Стрельцова, мало, поскольку они живут в разных гостиницах.

«Надо бороться за самые высокие места. Сюда берут не с целью место отбывать», — заключил Стрельцов.

Отметим, сейчас Кирилл Стрельцов принимает участие в индивидуальной гонке в Поклюке. Он заявлен под 89-м стартовым номером.