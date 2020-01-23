Российский фигурист Максим Ковтун поделился мнением, будет ли Александра Трусова прыгать тройной аксель в короткой программе чемпионата Европы в Австрии.

«Я считаю, что Трусова не будет делать тройной аксель в короткой программе. Мне со своей колокольни кажется, что они примут такое решение. А почему, я бы лучше воздержался от ответа», — сказал Ковтун в разговоре с корреспондентом Nevasport.

Напомним, Александра Трусова чисто откатала короткую программу на чемпионате России, не включив выученный тройной аксель. Спортсменка ошиблась на этом элементе в финале Гран-при.

Женская короткая программа на чемпионате Европы пройдет 24 января и начнется в 13:30 по московскому времени. Сборную России в этой дисциплине представляют Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная.