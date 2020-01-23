Бывший хоккеист петербургского СКА Василий Каменев поделился впечатлением от победы сборной России на юношеских Олимпийских играх.

«Конечно, можно говорить о том, что хоккеисты юношеской национальной команды — потенциальные игроки взрослой сборной через несколько лет. Возраст у всех ребят одинаковый: что у канадцев, что у американцев, что у финнов. Прежде всего бросается в глаза тот факт, что наши ребята были физически сильнее, лучше готовы. В этом возрасте кто-то раньше физически развивается, кто-то с задержкой, к 18 годам набирает силу. Конечно, и характер игры, мы выступили ярко, атакующе. У нас много способных ребят, которые делали результат матчей», — сказал Каменев в разговоре с корреспондентом Nevasport.

«Дифирамбы рано петь. Да, перспективные, у нас в нашем возрасте тоже были люди очень перспективные, но ничего из них по большому счету не получилось. Надо построже работать, не отвлекаться. Сейчас хорошо получается, но надо постоянно работать, не расслабляться, соблазнов много у молодежи, хочется всего попробовать. Нужно, чтобы грамотные взрослые направляли ребенка», — добавил экс-игрок СКА.

Напомним, на третьих юношеских зимних Олимпийских играх в Лозанне завершился хоккейный турнир. Победу в финальном матче одержала сборная России по хоккею, победившая соперников из Соединенных Штатов Америки.