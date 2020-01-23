Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг поделился мнением по поводу ситуации с переходом нападающего Александра Кокорина из «Зенита» на правах аренды.

Слова Ротенберга приводит агентство ТАСС. Ротенберг отметил, что Кокорин был в курсе переговоров еще до публикаций в СМИ, сейчас этот вопрос будет двигаться дальше. «Считаю, что для Кокорина это было бы большое подспорье, чтобы возродиться как футболисту и вернуться на былые позиции», — отметил владелец «Сочи».

По мнению Ротенберга, стороны должны договориться о переходе игрока. «Мне кажется, здравый смысл должен восторжествовать, надеемся, что все завершится положительным исходом», — сказал владелец «Сочи».

Напомним, «Сочи» объявил о том, что следующие полгода Александр Кокорин проведет в аренде, однако сам игрок выступил против перехода.