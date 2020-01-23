Российские фигуристки Анна Щербакова и Алена Косторная с падениями откатали произвольные программы на тренировке перед стартом выступлений на чемпионате Европы. Турнир начался вчера, 22 января, в австрийском Граце.

Информацию о прокатах сообщает портал Sport24.

На прогоне произвольной программы Алена Косторная допустила падение с одного из тройных акселей, а также с тройного лутца в концовке программы.

Анна Щербакова также дважды упала на тренировке — она завалила два сложнейших элемента программы: четверной лутц и четверной флип. Третий четверной прыжок — четверной лутц в каскаде с тройным тулупом был выполнен чисто.

Напомним, короткая программа у женщин на чемпионате Европы стартует завтра, 24 января. Начало выступлений назначено на 13:30 по московскому времени.