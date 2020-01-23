Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о ситуации вокруг аренды нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».

По словам Селюка, чтобы показать, что Кокорин взялся за ум и хорошо относится к тренировочному процессу, он должен начать как раз в «Сочи». Агент отметил, он понимает, что играть в «Зените» престижнее, однако Кокорину предлагают аренду, и, по мнению Селюка, человеку, который год был в тюрьме, приличнее начать играть в «Сочи».

«Это плохой клуб? Нет. Он будет получать такие же деньги. Но играть два-три месяца до конца сезона. «Зенит» станет чемпионом и без Кокорина. Зато сам Александр вернется потом в команду и будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне», — сказал Селюк, слова которого приводит «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин на правах аренды перешел в «Сочи». Об этом сообщает официальный сайт сочинцев. Отмечается, что футболист будет играть за команду Владимира Федотова до конца сезона-2019/2020.

Однако позже Кокорин вышел в основе и с капитанской повязкой в матче «Зенита» против катарского «Аль-Увайнаха». Более того, нападающий оформил хет-трик и отдал результативную передачу.

Сообщалось, что Александр Кокорин не хочет уходить в стан аутсайдера РПЛ и планирует поговорить с руководством об отмене аренды.